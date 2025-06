INITIATIVE : Sandy Ground voit grand grâce à l’art !

Et si valoriser le quartier de Sandy Ground pouvait se faire grâce à la pratique artistique ? C’est le pari lancé par l’association Madtwoz Family, association à but non lucratif qui œuvre depuis 2012 pour la jeunesse, la culture et l’éducation à Sandy Ground.

Jérémy Watt, le fondateur de Madtwoz Family, a toujours des idées plein la tête pour embellir le quartier prioritaire de Sandy Ground, et les concrétise souvent grâce à des appels à projets.

Depuis 2018, grâce au soutien massif de la jeunesse et de la communauté de ce quartier, l’objectif visé est de « redonner vie, couleurs et fierté » à Sandy Ground, notamment grâce à la pratique du street-art.

Dans son communiqué publié sur la page Facebook de l’association, Jérémy Watt est clair sur sa vision : « Notre rêve est de faire de Sandy Ground la capitale du street-art à Saint-Martin, un lieu où l’art devient un outil de changement, d’expression et d’unité ». Ces derniers jours, de nombreuses initiatives ont été prises pour valoriser les lieux, notamment avec l’installation d’une épicerie solidaire à l’entrée de la route principale, près du pont.

Pour mener à bien cette mission d’intérêt général et artistique, un appel aux dons est lancé afin de pouvoir acheter le matériel nécessaire : couleurs, bombes de peinture, pinceaux, soutien aux artistes locaux et implication des jeunes à travers des programmes créatifs et communautaires.

Le lien vers la plateforme de dons est visible sur le site internet de l’association : www.madtwoz.com et sur la page Facebook de l’association. _LA