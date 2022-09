INFRASTRUCTURE: : Rénovation et aménagement du stade Albéric Richards (Phase 1)

Le schéma territorial de développement du sport 2018-2028, adopté en Conseil Territorial le 26 avril 2018, a dressé un état des lieux de la situation et mis en place des axes stratégiques sur dix ans en matière sportive à Saint-Martin.

Les deux principaux équipements sont situés dans des zones à forte densité de population, Marigot et Quartier d’Orléans, et ont déjà fait l’objet de premières phases de travaux durant ces dernières années : Le stade Thelbert Carti à Quartier d’Orléans et le stade Jean-Louis Vanterpool à Marigot.

Ainsi, il convient de lancer la rénovation et l’aménagement du stade Albéric Richards en réalisant une première phase de travaux de reconstruction de la clôture, pour un coût total de 1,6M€.

Les travaux de reconstruction de la clôture du stade Albéric Richards seront menés en interne grâce au marché Tout corps d’état (TCE), sur la base des études de sols et de topographies déjà finalisées.

La Collectivité sollicite le cofinancement de la première phase de travaux de rénovation et d’aménagement du stade Albéric Richards à hauteur de 34,4 % des dépenses éligibles.

En date du 15 septembre, le Conseil exécutif a décidé d’approuver la première phase de travaux de rénovation et d’aménagement du Stade Albéric Richards pour un coût total d’un million six cent mille euros (1 600 000 €) et d’approuver le plan de financement de l’opération et de solliciter le cofinancement de l’Etat au titre du fonds exceptionnel d’investissements pour les projets sportifs et du Contrat de convergence et de transformation 2019-2022 (550 000 € Etat et 1 050 000 € COM).

Le début des travaux de rénovation du stade Albéric Richards va assurément ravir les nombreux passionnés de sport sur l’île. En attendant d’évoluer sur une nouvelle aire de jeu. _AF

22 vues totales, 22 vues aujourd'hui