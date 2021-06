Infrastructure : La rénovation complète du plateau sportif de Sandy-Ground prévue courant juin

Ce plateau sportif avait été réhabilité après Irma pour un montant de 82 000€, dans le cadre de la rénovation globale des plateaux sportifs du territoire, budgétée à hauteur de 2.9M€.

Des dommages sur les structures au mois de mars dernier, ont nécessité le changement des panneaux de basket. La collectivité a donc procédé à une mise en concurrence permettant le rachat du matériel et l’installation du nouveau plateau.

L’entreprise sélectionnée a procédé la semaine dernière aux premier travaux, notamment la réalisation des trous accueillant les nouveaux fourreaux qui seront livrés mardi 8 juin et installés dans la foulée.

La Collectivité et son service des Sports prévoient une réhabilitation complète du plateau de Sandy Ground dans le courant du mois de juin 2021. Le matériel neuf est déjà sur le territoire et sera installé ces prochaines semaines. Les jeunes de Sandy-Ground sont impatients de retrouver leur aire de jeu pour pratiquer une de leur discipline favorite et spectaculaire, le basketball ! _AF