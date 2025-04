INFORMATION / FISH DAY 2025 : La célèbre fête du poisson reportée au 8 juin

Initialement prévu le 4 mai, le Fish Day 2025 aura finalement lieu le dimanche 8 juin, de 9h à 22h, sur le parking de Galisbay. La Collectivité de Saint-Martin, organisatrice de l’événement, invite la population à venir célébrer cette journée festive et conviviale placée sous le signe de la mer et de ses trésors. Journée qui rendra également homage à tous nos pêcheurs. Depuis sa création, le Fish Day s’impose comme un événement incontournable, où traditions, gastronomie et culture locale se rencontrent dans une ambiance familiale. Cette année encore, l’esprit “From the Sea to the Pot” sera célébré comme il se doit. À vos agendas !

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter