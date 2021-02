INFO : Permis de conduire sans examens : attention à l’arnaque !

Une page Facebook sponsorisée du 2 février 2021 fait apparaître un organisme d’enregistrement des véhicules et des permis de conduire au nom évocateur : «Permis de conduire sans examens».

Un commentaire laisse supposer que les permis de conduire sont «disponibles en ligne» en France, Tahiti, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon et Saint-Martin. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact via un lien WhatsApp.

Tout laisse à penser qu’il s’agit d’une arnaque car il est impossible d’obtenir en France – y compris en Outre-mer- son permis de conduire sans examens qui plus est en ligne.

De plus il faut savoir que certains territoires d’Outre-mer dont Saint-Martin ou Tahiti possèdent leur propre système d’enregistrement des permis de conduire.

En composant le numéro de téléphone portable mentionné sur la page Facebook, un message indique que «la personne n’est plus propriétaire de ce numéro». La photo de couverture de la page est celles de commerces situés à Rennes en Bretagne, nous avons contacté l’auto-école qui figure sur la photo et dément être à l’origine de cette page. Le logo utilisé est aussi celui d’une autre école située dans le département du Gard.

La gendarmerie appelle à la méfiance à l’égard de publicité et organismes qui favoriseraient l’obtention de titres administratifs sur le territoire : l’ensemble de ces titres (permis de conduire, de séjour, etc.) sont soumis à une réglementation très stricte et il n’est pas possible de la contourner (Soualigapost.com)