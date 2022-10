INFO : Les Journées d’information de la retraite organisées du 17 au 19 octobre

Du 17 au 19 octobre 2022, la Direction Retraite et Données Sociales organise une nouvelle édition des journées d’information de la retraite au centre d’accueil de la CGSS de Concordia.

Au cours de cette semaine, les actifs de plus de 55 ans sont invités à faire le point selon leur situation professionnelle et personnelle avec un expert retraite qui répondra à toutes les questions. Ce moment sera pour vous l’occasion de vous informer sur vos droits et vous permettra de prendre des décisions en connaissance de cause. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous personnalisé par le biais du site internet de la CGSS www.cgss-guadeloupe.fr en allant sur la partie « actu » et en cliquant sur le lien Les journées d’information retraite 2022 pour vous inscrire. Vous pourrez également vous familiariser avec les services et outils d’aide à la décision proposés gratuitement par www.lassuranceretraite.fr

