INFO : Le Ministre des Outre-mer, en visite officielle à Saint-Martin le dimanche 3 janvier !

Selon nos informations et après s’être rendu en Martinique ce mercredi 30 décembre, puis en Guadeloupe le lendemain et sur l’île sœur de Saint-Barthélemy le vendredi 1er et samedi 2 janvier 2021, Sébastien Lecornu sera présent à Saint-Martin le dimanche 3 janvier 2021.

Le Ministre des Outre-mer fera le point avec les autorités locales sur la gestion de la crise sanitaire et sur les mesures prises pour contrôler la circulation du virus, dans le contexte de la reprise de la saison touristique, ainsi que d’autres sujets impactant l’actualité locale de ces dernières semaines.

Une conférence de presse avec le Ministre est prévue dimanche après-midi en Préfecture. _AF