Info : La cité administrative fermée aujourd’hui

La cité administrative située rue Jean-Jacques Fayel à Concordia est fermée exceptionnellement ce mercredi 16 septembre afin de procéder à la désinfection des locaux. Les services situés dans la Cité administrative rouvriront leurs portes à partir du jeudi 17 septembre à 8h00.

Les autres services de la Collectivité (hôtel de la Collectivité – Service des Titres – Annexe du Fort Louis – Annexe du Bord de mer – Délégation économique – Délégation Solidarité et Familles) seront ouverts au public mercredi 16 septembre.

Pour rappel, le cadre de la continuité du Service Public, la Collectivité de Saint-Martin a instauré un protocole sanitaire strict au sein de ses services administratifs, avec des règles de distanciation, la mise à disposition auprès du personnel de masques et de gants de protection, de savon et de gel hydroalcoolique. Un nettoyage minutieux et quotidien des locaux et des protocoles de désinfection ponctuels, ainsi qu’une procédure particulière pour la réception du public, sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.