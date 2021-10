Info : Des travaux de nuit prévus du 25 au 26 octobre à Grand-Case

L’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement (entreprise prestataire RAZEL) interviendra sur la RN7 dans la nuit du 25 au 26 octobre prochain, secteur de Grand-Case, afin de reprendre les regards d’eau et bouches à clefs qui ne sont pas à la cote de la chaussée.

L’affaissement avant la pharmacie sera également réparé.

La circulation sera alternée au niveau de ces trois points d’intervention.