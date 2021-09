Inauguration de l’exposition de l’artiste peintre, Mino Ravaozanany vendredi 24 septembre au SM’ART FAXINFO – ART GALLERY

L’heure de la rentrée a sonné au SM’ART FAXINFO – ART GALLERY à Bellevue ! A partir de ce vendredi 24 septembre et jusqu’au 25 octobre, l’artiste peintre Mino Ravaozanany sera à l’honneur. L’occasion pour le public de découvrir une large sélection de tableaux aquarelles peints par une artiste qui aime voyager !

Après avoir effectué sa scolarité à Paris, Mino Ravaozanany, d’origine malgache est partie s’installer sur l’île de la Réunion pendant une dizaine d’années. « J’ai tout d’abord travaillé en librairie scolaire et littérature jeunesse avant de vivre une aventure exceptionnelle en bateau à partir de 2020 », souligne Mino. J’ai eu la chance de découvrir de nombreux pays, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, le Portugal, etc. Sur le plan personnel, je n’oublierai jamais les voyages et les rencontres avec toutes ces personnes provenant d’autres pays qui m’ont énormément enrichie. J’ai décidé ensuite de poser mes valises à Saint-Martin. Depuis 3 ans, j’ai commencé à peindre à l’aquarelle. En fait, c’est lors de mes longues traversées en bateau que j’ai découvert cet art qui est devenue une véritable passion. Avec simplement un pinceau, un papier et un peu d’eau, je me suis éclatée à dessiner les mouvements des vagues sous toutes ses formes avec de jolis dégradés.

Au fil du temps, je me suis perfectionnée en reproduisant tout d’abord des cases créoles en aquarelle et à l’encre de chine en petit puis grand format. Je travaille avec la méthode mouillé sur mouillé. J’adore réalisé l’aquarelle dans les tons sépia qui donnent un côté ancien aux cases créoles. Pour me diversifier, j’ai essayé d’autres techniques à savoir le transfert avec le papier journal, le relief en papier de soie et beaucoup de couleurs. Ce n’est pas un hasard si j’aime peindre la vie en mer et les portraits.

C’est sûrement dû à mes nombreux voyages que j’ai eu la chance d’effectuer tout en rencontrant des gens merveilleux ».

L’inauguration de l’exposition de Mino Ravaozanany est prévue ce vendredi 24 septembre de 17h à 21h au SM’ART FAXINFO – ART GALLERY situé à Bellevue

Les œuvres de l’artiste Mino seront exposées jusqu’au 25 octobre prochain. Entrée libre de 8h30 à 16h30, par l’entrée des bureaux du Faxinfo.