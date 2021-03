Immobilier : Le prix du mètre carré à Mont Vernon, Marigot et Friar’s Bay

Afin d’apprécier le prix moyen du marché immobilier en partie française, nous avons analysé les demandes d’intention d’aliéner (DIA) de l’année 2020.

Prix du mètre carré à Mont Vernon

Selon les sept ventes réalisées, le prix du mètre carré varie de 2 000 à 5 695 euros. La surface moyenne des maisons vendues est de 85,6 mètres pour un prix moyen de 3673 euros le mètre carré. Le montant moyen des transactions est de 314715 euros.

A Mont Vernon 1, le prix du mètre varie entre 3 440 et 3 670 euros, à Mont Vernon le prix moyen est de 3653 euros.

Prix du mètre carré à Marigot

Selon les sept ventes réalisées, le prix moyen du mètre carré est compris entre 874 euros à Agrément et 5835 euros (secteur non précisé). Deux locaux de 88 mètres carrés ont été vendus 2 445 euros le mètre carré ; deux appartements de 58 mètres carrés à 1015 euros le mètre carré. Deux autres bâtiments ont été vendus 2 170 et 3 290 euros le mètre carré ; le premier d’une surface de 177 mètres carrés abrite trois logements.

Prix du mètre carré à Friar’s Bay

Selon les trois ventes enregistrées dans le fichier des DIA, le montant moyen d’une transaction s’élève à 250000 euros pour une surface habitable de 78,5 mètres carrés, soit un prix moyen du mètre carré de 3177 euros. Dans un même complexe, deux logements d’une superficie quasiment identique, ont été vendus l’un à 2 815 euros le mètres carrés, le second à 3085 euros le mètre carré.