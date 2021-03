Immobilier : Des prix allant de 875 €/m2 à 7 300 €/m2

Il y a le prix demandé et le prix payé. Afin d’apprécier le prix moyen du marché immobilier en partie française, nous avons analysé les demandes d’intention d’aliéner (DIA) de l’année 2020. Une DIA est un acte juridique par lequel le propriétaire d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une habitation notifie son intention de le vendre à la Collectivité, laquelle se réserve d’exercer son droit de préemption urbain.

Nous avons retenu uniquement les déclarations qui comprenaient un niveau d’information égal, à savoir le lieu, la surface habitable, surface du terrain et le prix. Au total nous nous sommes basés sur 124 DIA relatives à des habitations, bâtiments ou locaux d’activité et sur 45 DIA relatives à des terrains.

Top 15 des ventes de maisons les plus chères au m2

Trois ventes d’habitations se distinguent en présentant un prix au mètre carré supérieur à 7 300 euros : une maison a été acquise 7 529 euros le mètre carré à la Baie Nettlé et deux autres 7 310 et 7 330 euros le m2 à Cul de Sac.

A l’inverse, les biens les moins chers se sont vendus à 875 le m2 à Agrément ou entre 1 000 et 1 180 euros à La Colombe, rue de Galisbay et Grand Case.

Dans le top 15 des ventes de maison les plus chères, cinq habitations se situent à Cul de Sac, quatre à la Baie Orientale, deux à Griselle (en sachant que la plupart des ventes figurant sur la liste des DIA ont concerné des biens à Griselle, la Baie orientale et Cul de Sac).

La vente arrivant à la quinzième place est une maison à Happy Bay cédée à 5 005 euros le mètre carré, celle arrivant à la dixième place est une maison à 5 532 euros le m2 à Cul de Sac.

Top 15 des ventes de terrains

La parcelle la plus chère a été vendue 2 153 euros le mètre carré à l’Anse Marcel. Dans le top 15, quatre terrains se situent à l’Anse Marcel avec des prix allant de 773 euros/m2 à 2 153 €/ m2. A la 10e place se trouve un terrain à Spring Concordia cédé à 507 €/ m2 et à la 15e place un terrain à Le Must au prix de 233 €/ m2.

Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les prix au mètre carré par secteur (Baie orientale, Cul de Sac, Anse Marcel, etc.)