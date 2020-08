Ils ont rendez-vous avec l’histoire

Dimanche à partir de 15h, il n’y aura pas beaucoup de fans de football dans les rues de Saint-Martin.

Tous seront devant leur téléviseur pour savourer la finale de la « Champions League » de football, l’épreuve reine des clubs professionnels européens, qui oppose cette année le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich.

C’est la première finale pour le club parisien qui a souvent échoué en huitièmes de finale dans la « Champions League ». En revanche, le Bayern est un habitué de cette finale qu’il a gagnée 5 fois (1974, 1975, 1976, 2001 et 2013) et aussi perdue 5 fois : en 1982 contre Aston Villa, en 1987 contre le FC Porto, en 1999 contre Manchester United, en 2010 contre l’Inter de Milan, et en 2012 contre Chelsea). Mais dans les rangs du PSG on compte des joueurs expérimentés au très haut niveau qui ont déjà gagné cette finale : Navas en 2016, 2017 et 2018 avec le Real de Madrid, Neymar en 2015 avec le FC Barcelone, Di Maria en 2014 avec le Real de Madrid. PSG compte aussi dans ses rangs 2 champions du monde, Kilian Mbappé en 2018 et Draxler en 2014 avec l’Allemagne. Le milieu de terrain italien de classe mondiale Marco Verrati ainsi que Keylor Navas feront leur retour dans l’effectif après blessure. Paris Saint-Germain a donc les armes pour gagner. En outre cette accession en finale a soudé un peu plus les liens qui existe entre les joueurs dont la plupart jouent ensemble depuis plusieurs années, un atout de plus qui comptera dimanche.

La France (presque) entière sera derrière l’équipe française propriété de Qatar Sport Investment depuis 2011.

Bon match au Paris Saint-Germain et ramenez-nous la coupe !!