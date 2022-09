ILLETTRISME : Une délégation de Saint-Martin présente en Martinique

Dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme, la Directrice de la Mission locale de Saint-Martin accompagnée d’une association saint-martinoise JAR (Jeunesse, Avenir et Réussite) ont participé le jeudi 8 septembre dernier à une conférence-débat sur l’illettrisme en entreprise à l’amphithéâtre du Crédit Agricole au Lamentin en Martinique sur l’invitation des auteures « Apprendre à s’envoler » une méthode d’apprentissage de lecture et d’écriture pour adultes.

Pour Jeff Pierre et sa collègue Kristy Jermin qui ont créé leur association afin d’accompagner les jeunes à établir leur projet et s’insérer dans la vie active, « c’était une belle opportunité pour comprendre les principes de l’illettrisme, l’analphabétisme et l’illectronisme et le FLE ».

Pour la Directrice de la Mission Locale, « c’est important de comprendre les difficultés que rencontrent ce public qui n’ose pas en parler, car l’illettrisme reste encore tabou chez nous. Cela nous a permis de découvrir les différents outils qui existent mais surtout la manière d’aborder ce sujet avec diplomatie ».

