Hub Territorial pour un numérique inclusif : Deux journées de formation assurées par ANIS Saint-Martin

Dans le cadre de l’expérimentation des Hubs territoriaux pour un numérique inclusif, dispositif co-construit par la Banque des Territoires et la Mission Société Numérique, et dont ANIS Saint-Martin est le relais pour le territoire, deux journées de formation « aidant numérique » sont organisées les 20 et 22 juillet 2020.

Ainsi, Une vingtaine de jeunes services civiques de la Collectivité de Saint-Martin assistent à ces formations alternantes entre apports théoriques, mises en situation et échanges de pratiques. Deux thématiques au cours de ces journées animées par Mahaut De Moulins de BSF :

– comprendre et diagnostiquer la précarité numérique

– animer des ateliers collectifs

Cette formation courte leur permettra de développer leurs softs skills (savoir-faire, savoir être, savoir transmettre, etc.) et ainsi valoriser leur CV des compétences acquises à cette occasion.

Dans le cadre de nos missions, un besoin a émergé tant de la part des administrations que des associations impliquées dans les quartiers. Intéressées pour mettre en place des actions pour favoriser l’inclusion numérique au sein de leurs structures, elles souhaitaient pouvoir sensibiliser leurs bénévoles et salariés à l’inclusion numérique et disposer d’outils pour mener à bien des actions.

Grâce à l’implication de nos partenaires : tels que Bibliothèque Sans Frontières, et avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin et des opérateurs télécoms, nous espérons pouvoir mettre à disposition des habitants, des associations, des TPE/PME et des services publics, une

brigade de 5 à 10 aidants/médiateurs numériques polyvalents, nous permettant ainsi de mailler tout le territoire et d’y développer significativement la médiation numérique.

• Saint-Martin, Covid-19 et médiation numérique

Nous avons tous été en mesure de constater les implications de la précarité numérique sur le territoire. Le numérique apporte des solutions en cette période de confinement, mais l’accès et l’utilisation de ces services ne sont pas aisés pour tous. C’est pourquoi, tous les acteurs de la médiation numérique, dont les Hubs, avec le soutien du Secrétariat d’Etat au numérique, ont proposés aux Français de l’hexagone et d’outre-mer un centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles pendant la crise du coronavirus COVID-19: https://solidarite-numerique.fr/.

Elle avait pour objectif de faciliter les démarches administratives en ligne. (Les acteurs de la médiation numérique. L’ambition était de donner l’accès à des guides pas-à-pas, tutoriels et webinaires sur des services essentiels, et de permettre à tout citoyen d’accéder à des interlocuteurs qualifiés pour l’aider à distance.) – par exemple comment remplir son attestation de déplacement, remplir une attestation de la CAF ou encore prendre un rendez-vous de télémédecine…

« ANIS Saint-Martin, mobilisée, cet été, aux côtés de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ! »

L’Etat, via l’ANCT va déployer 75000 pass numériques aux mois d’août et septembre dans les quartiers prioritaires et les zones rurales de la France entière. ANIS Saint-Martin proposera des ateliers de médiation numérique au Quartier d’Orléans et à Sandy-Ground ciblant : les enfants, les demandeurs d’emplois, les seniors, les femmes…).

ANIS Saint-Martin remercie tout particulièrement le Président de la Collectivité, Mr Daniel Gibbs, la 3ème Vice-présidente, Mme Annick Pétrus, ainsi que les responsables de services : Mr Yannick Romain, Mme Catherine Kadiss, Mme Maria Van Heinegen, Mr Gilles Gumbs, et Mr Jean Pierre Razin pour leur mobilisation à nos côtés !