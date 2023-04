HÔTELLERIE : Visite du chantier au Beach Hôtel

Ce mercredi 5 avril, Patrice Seguin, actionnaire unique de l’établissement, a convié la presse et les officiels de la Préfecture et la Collectivité pour une visite du chantier du Beach Hôtel de Marigot dont les travaux ont débuté en janvier 2022 et dont la livraison est prévue début 2024.

En présence d’Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité, Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture, Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme ainsi que Véronique Legris, directrice exécutive du Club du Tourisme de Saint-Martin, Patrice Seguin a guidé la presse et les invités dans ce chantier colossal de 30.000.000€ qui a débuté en janvier 2022. Après une année de travaux qui marque la moitié du délai avancé jusqu’à l’ouverture de l’hôtel début 2024, la direction se réjouit de l’avancement : « cet établissement est important pour tout le monde, nous nous sommes servis des enseignements du passage du cyclone Irma pour ce nouveau projet qui proposera 165 chambres contre 144 avant » nous confie Patrice Seguin qui a fait l’acquisition du mythique établissement hôtelier en 2013.

Deux nouvelles constructions sur les bâtiments latéraux s’ajouteront pour agrandir l’hôtel dont le nouveau nom est encore en cours de réflexion. Avec des chambres standards de 33m2, des chambres intermédiaires de 44m2 qui bénéficieront d’un angle de vue particulier et 32 suites de 60m2, l’hébergement voit son niveau de résistance aux aléas climatiques haussé par des choix techniques comme des baies vitrées de deux mètres de large pour limiter l’ouverture. Avec cette conscience qu’un hôtel ne doit pas être uniquement un lieu d’hébergement, la direction a pensé un quatrième étage dédié aux activités avec un plateau évènementiel de 1.000m2 constitué d’une salle de conférence d’une capacité de 200 personnes et d’un rooftop bar restaurant qui pourront être tous les deux privatisés, sans oublier la zone bien-être avec un spa en intérieur et en extérieur. Lors de la conférence de presse suivant la visite du chantier, Alain Richardson a déclaré « il est toujours plus difficile de rénover que de détruire et tout reconstruire, la redéfinition de cet établissement rentre dans la logique de la Collectivité de proposer une offre hôtelière à la hauteur de la destination ». Pour Fabien Sésé, la participation de l’État était une évidence « les projets privés comme celui-ci qui développent l’économie locale sont soutenus par l’État via un financement européen et sur lequel nous apportons un appui urbanistique en lien avec le service de la Collectivité. C’est aussi un enjeu majeur en termes d’emplois dédiés à la population saint-martinoise, nous nous devons d’être au rendez-vous en proposant des plans de formation adéquats ». Entre 60 et 100 personnes seront employées au Beach Hôtel de Marigot dont le chantier génère déjà 1.300.000€ de TGCA. _Vx

