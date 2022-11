HÔTELLERIE : Le groupe Buildinvest nouveau propriétaire de l’hôtel Palm Court/ Résidence 4 étoiles à la Baie Orientale

Le Groupe hôtelier Buildinvest vient d’annoncer l’acquisition de l’hôtel **** Palm Court/Résidence, situé au cœur de la Baie Orientale.

Le Palm Court rejoint les autres sites hôteliers du Groupe Buildinvest à Saint-Martin, et notamment La Playa Orient Bay, également classé 4 étoiles, exploité sur la plage de la Baie Orientale depuis 2012.

L’équipe historique du Palm Court continuera à exploiter l’établissement et se tient d’ores et déjà prête pour la prochaine haute saison touristique 2022/2023, avec l’aide de Buildinvest, nouveau propriétaire et exploitant.

