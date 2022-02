HÔTELLERIE : Lancement des travaux au Beach Hôtel

Patrice Seguin, actionnaire unique de l’établissement, a convié ses partenaires financiers, les officiels de Saint Martin et la presse pour officialiser le lancement des travaux de construction et de rénovation du Beach Hôtel.

Légende photo : Jean-François Billot (Grand Case Beach Club), Serge Gouteyron (Préfet délégué de Saint Martin et Saint Barthélémy), Michèle Papalia (BPI France), Patrice Seguin (actionnaire unique du Beach Hotel), Daniel Gibbs (Président de la Collectivité de Saint Martin), Christophe Laurent (CDC Banque des Territoires), Marie-Dominique Ramphort (conseillère territoriale), Valérie Damaseau (Première Vice-Présidente)

Depuis les années 90, le Beach est l’hôtel de référence sur la Baie de Marigot, sa position centrale et son emplacement les pieds dans l’eau lui confèrent depuis 25 ans sa qualité de lieu de rencontre du monde des affaires et des touristes internationaux. Hôtel gravement touché par l’ouragan Irma, son projet de rénovation a dû être repensé et amélioré. Le projet 2.0 du Beach Hôtel a permis de relever le niveau d’ambition des différents acteurs. Patrice Seguin a entamé cette conférence de presse en retraçant l’histoire de ce lieu emblématique dont il a fait l’acquisition en 2013, y voyant une opportunité unique d’investissement. Le coût des travaux s’élèvera à 30 millions d’euros avec 10 millions supplémentaires couvrant les coûts divers pour un total de 40 millions d’euros. Si le début des travaux a été lancé en janvier de cette année, l’ouverture de l’hôtel est prévue en octobre 2023, créant ainsi 80 à 100 emplois locaux. La superficie du terrain est de 10.000 m², allant jusqu’à 17.000 m² avec les surfaces exploitables. L’hôtel proposera 139 chambres de 32 m² et 17 penthouses de 90 m². Plusieurs points forts ont été soulignés par Patrice Seguin : l’espace de restauration au niveau 4 en rooftop avec une vue imprenable sur la baie et une salle de conférence sur le même niveau, côté rue, avec une capacité de 400 personnes. Autre nouveauté, le centre de bien-être de 1000 m² avec fitness, spa et piscine. Le Beach Club de l’hôtel couvrira 300 m² de terrasses et une plage de 1000 m². Le lobby, point névralgique de tout établissement hôtelier, se divisera en accueil, espace détente ou coworking. Côté financement, le Beach Hôtel doit sa seconde vie au CDC, au BPI, à un pool bancaire comprenant AFD, CEPAC et la BRED, à une subvention FEDER et à l’agrément fiscal loi Girardin. Les différents intervenants qui se sont succédés après Patrice Seguin, à savoir Christophe Laurent de la Banque des Territoires, Michèle Papalia de la BPI France, Jean-François Billot du Grand Case Beach Club / Club du Tourisme, laissant ensuite Daniel Gibbs, Président de la Collectivité et le Préfet Serge Gouteyron clôturer les échanges, ont tous souligné l’importance de garder espoir en l’avenir et la nécessité d’en donner aussi. L’avenir du Beach Hôtel semble en tout cas propice à relancer le tourisme avec un humanisme propre à Saint Martin. L’histoire, déjà belle, est en marche. _Vx

