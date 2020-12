Hôtel Le Secrets à l’Anse Marcel : ouverture prévue le 29 janvier 2021

Autre complexe hôtelier qui n’a pas encore rouvert en partie française, le Secrets à l’Anse Marcel. Après plusieurs mois de reconstruction suite au passage de l’ouragan Irma, l’hôtel devait ouvrir en mars de cette année, malheureusement le lancement n’a pu se faire à cause du Covid-19. La réouverture avait été décalée au 16 octobre puis au 13 novembre. Elle est désormais annoncée pour le 29 janvier 2021.

Ce sera le dernier établissement du groupe AmResorts à rouvrir suite à la crise sanitaire. A ce jour, deux autres hôtels sont toujours fermés, le Dreams Playa Bonita à Panama et le Now Larimar à Punta Cana ; ils doivent rouvrir le 18 et le 15 décembre.