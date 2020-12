Hôpital Louis Constant Fleming : Le nombre d’interventions chirurgicales a baissé de 30 % cette année

Comme tous les hôpitaux de France, celui de Saint-Martin s’est adapté dans le cadre de la crise sanitaire et organisé en conséquence. Ainsi vingt lits ont été dédiés aux patients dits covid ; «cela représente un quart de notre capacité d’accueil, ce qui est important», souligne le docteur Charles Vangeederhuysen, président de la commission médicale de l’établissement. En moyenne, entre quatre et huit patients covid sont hospitalisés ; un pic a été observé entre la mi-août et la mi-septembre avec jusqu’à 20 personnes prises en charge début septembre.

Cette organisation a été possible en réaménagement des unités et en reportant certaines interventions programmées durant le confinement, seules les interventions les plus urgentes ont été pratiquées en cette période. Au total cette année, près de 1 500 opérations ont été réalisées. Cela représente une baisse d’environ 30 % par rapport à une année normale.

Près de 17 000 passages aux urgences ont été enregistrés cette année et 5 000 patients hospitalisés. En 2019, les parts de marché du centre hospitalier Louis-Constant Fleming étaient de 79,6 %, c’est-à-dire que l’hôpital de Saint-Martin a réalisé près de 80 % des opérations toutes confondues dont les Saint-Martinois devaient subir. Ces parts sont de 74,2 % pour la chirurgie, 78,3 % pour la médecine et 98,5 % pour l’obstétrique. (soualigapost.com)