HOMMAGE : Un dernier adieu à Jean “Pongué” Cocks

Jean Amos Cocks, une figure incontournable du Centre Symphorien d’Insertion (CSI), s’est éteint, laissant derrière lui un vide immense au sein de la communauté. Connu sous le nom de « Pongué » ou « Tatou », il était un pilier pour les jeunes en difficulté, leur offrant écoute, conseils et soutien indéfectible.

Son engagement ne s’est jamais démenti, notamment après l’ouragan Irma, lorsqu’il a facilité le transport de la délégation interministérielle pour la préfecture. À de nombreuses reprises, il aura accompagné avec patience et bienveillance les jeunes de Sandy Ground à Quartier d’Orléans.

Le président de la Collectivité, Louis Mussington, a réagi avec émotion : « Jean Cocks était un homme de cœur et de valeurs. Son sourire et sa force tranquille resteront gravés dans nos mémoires. Il laisse un héritage de solidarité et de résilience qui continuera d’inspirer notre communauté. Repose en paix, Jean. Ton engagement et ta générosité resteront à jamais dans nos cœurs ».

Un dernier hommage lui sera rendu ce vendredi 14 mars à 13h, lors d’une cérémonie à l’Église Méthodiste de Quartier d’Orléans (en face de la pharmacie). L’équipe du Faxinfo s’associe à la douleur de la famille et lui présente ses sincères condoléances ainsi qu’à ses proches._Vx

