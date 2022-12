Hervé Mariton, président de la FEDOM, était de passage à Saint-Martin

Plusieurs réunions de travail se sont tenues mardi dernier entre la Collectivité, l’État, la CCISM, la FipCom et une délégation de la Fédération des Entreprises d’Outre-Mer (FEDOM) avec comme sujet principal le développement économique du territoire.

Hervé Mariton qui fut brièvement ministre d’outre-mer en 2007 était accompagné de Laurent Renouf, délégué général de la FEDOM. Cette initiative de la FipCom avait pour volonté de réunir les officiels et les socio-professionnels pour mettre en lumière l’union qui réside entre les deux parties concernant des préoccupations telles que l’information relative à la mise en place de l’observatoire des marchés publics avec la préfecture, les doléances en matière sociale avec la possibilité d’ouvrir une enquête de satisfaction des services de la CGSS permettant de fluidifier les relations entre l’organisme et les cotisants, la problématique de continuité territoriale au niveau aérien et de livraison des marchandises avec les difficultés d’être un territoire « escale », ainsi que celle liée à l’adaptation des normes européennes à Saint-Martin, exemples de thématiques qui soulignent l’importance d’avoir un soutien au niveau des ministères pour comprendre et assimiler pleinement les particularités de notre territoire. Ce déplacement était aussi l’occasion de faire visiter par l’intermédiaire de Michel Vogel de la FipCom un certain nombre d’entreprises adhérentes, ce qui a permis à Hervé Mariton et Laurent Renouf d’aller rencontrer les chefs d’entreprise sur site. Hervé Mariton s’est montré très à l’écoute des préoccupations communes et individuelles, relevant l’énergie déployée par les socio-professionnels qui se battent au quotidien pour l’essor économique de Saint-Martin. Une prolongation, jusqu’en 2029, de plusieurs dispositifs fiscaux applicables en outre-mer fut d’ailleurs récemment adoptée au Sénat. Créée en 1986 et présente dans la totalité des collectivités ultramarines depuis 2017, la FEDOM est devenue l’interlocuteur principal des pouvoirs publics en matière de développement économique et social des Outre-mer. _Vx

400 vues totales, 263 vues aujourd'hui