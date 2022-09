Hausse des tarifs de l’énergie : des aides aux entreprises en Outre-mer sont-elles prévues ?

Le 1er juillet, un décret est paru visant à instituer une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Or, ce décret «n’intègre pas les dépenses de gazole non routier qui a connu en un an une augmentation de près de 70 % en outre-mer et dont les entreprises ultramarines qui ont besoin de vapeur sont grandes consommatrices», indique Viviane Malet, sénatrice de la Réunion.

C’est pourquoi elle a attiré l’attention de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la situation des entreprises industrielles ultramarines face à l’explosion des coûts d’achat de l’énergie via une question écrite publiée au journal officiel le 15 septembre. Elle souhaiterait ainsi savoir si des mesures spécifiques aux outre-mer sont envisagées par le gouvernement à l’attention des entreprises afin de limiter la hausse des tarifs de l’énergie.



Aucune réponse n’a encore été apportée. www.soualigapost.com

