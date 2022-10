Hausse de 20 % de la délinquance en août par rapport à juillet

Le nombre de crimes et délits commis à Saint-Martin et de Saint-Barth a progressé de 20 % en août par rapport à juillet : 275 faits ont été enregistrés par la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barth contre 229 le mois dernier (+46) selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur.

Cette hausse est principalement due à une recrudescence de vols à main armée et de vols de véhicules. 8 VAMA supplémentaires ont été commis en août par rapport à juillet, soit un total de 15. Il y a un an à la même époque, 6 vols à main armée avaient été enregistrés. Concernant les vols de véhicules, 45 faits ont été enregistrés en août par la compagnie dont 32 vols de voitures (+3) et 13 de deux roues (+4). Depuis le début de l’année, le plus grand nombre de scooters volés a été constaté en août. Par ailleurs, les atteintes à la dignité et à la personnalité sont également en hausse avec 8 faits dénoncés contre 3 en juillet, de même que les violations de domicile (4 contre 1) et les séquestrations : 5 en août (contre 2 en juillet) soit autant qu’au cours des deux dernières années. Enfin, les coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels ont baissé de 20 % (33 faits). (Soualigapost.com)

