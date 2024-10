Handyculture : les enfants en situation de handicap au cœur de la nature

Samedi dernier, une quarantaine d’enfants ont participé à la troisième édition d’Handyculture portée par l’association Handynamique pour une immersion totale dans la nature.

Issus du Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), du dispositif ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire), et du Centre Médico-Psychologique (CMP), ces quarante enfants en ont profité d’un programme sur mesure concocté par l’association Handynamique. Au vu du calendrier, c’est dans l’esprit d’Halloween que les minots ont laissé libre court à leur créativité lors de l’atelier de dessin et de confection de masque. L’auteure locale Jocelyne Arnell a une nouvelle fois tenu le coin lecture, racontant de belles histoires aux enfants, avec un passage obligé dans le monde d’Ignacio et de son œuf mystérieux, un des ouvrages signés de l’auteure. Réunis au jardin Rasta de Bellevue, les enfants ont découvert les plantes aromatiques locales grâce au savoir de Jah Bash, se sont initiés au gwoka et aux tambours avec l’association Swali Ka et aux multiples jeux ancestraux comme la course en sac, le chamboule-tout et le molki. Pour colorer la matinée, Alexia (Ofara Artistry) accueillait les enfants pour une séance de maquillage et de peinture sur visage, Halloween oblige! L’association Handynamique remercie ses bénévoles, son fidèle partenaire Crédit Mutuel Antilles Guyane et l’association Métimer, soutien de la 1ère heure. Les enfants en situation de handicap devront chausser leurs baskets pour la prochaine édition d’Handynamique, HandySport reviendra en mars 2025. _Vx

