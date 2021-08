HAÏTI : Un appel au don du Rotary-Club de Saint-Martin

Le bilan s’alourdit de jour en jour à Haïti où un puissant séisme a ravagé le pays le samedi 14 août dernier. L’aide humanitaire s’organise pour aider les sinistrés à retrouver un abri.

Après le puissant séisme de janvier 2010 et le passage de Matthew, cyclone majeur de 4ème catégorie, en septembre 2016, la péninsule du sud-ouest de Haïti, vient à nouveau d’être frappée par une double catastrophe :

– un séisme de magnitude 7.2, le 14 août, dont le dernier bilan provisoire est de plus de 1 300 morts et 5 700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres,

– le passage de la tempête Grace, le 17 août.

Le Rotary-club de Saint-Martin Nord lance donc un appel aux dons pour la fourniture d’abris d’urgence pour les milliers de personnes sans abri, dans cette région sinistrée de Haïti. Les équipes de «Shelterbox» sont prêtes à intervenir dès que possible, en coordination avec les organisations de secours déjà sur place et avec l’assistance des Rotary-clubs d’Haïti implantés dans la plupart des villes du pays, notamment à Port-au-Prince, aux Cayes et à Aquin, les villes les plus proches de l’épicentre.

Chacun de ces abris «Shelterbox» peut loger 10 personnes et est équipé de couvertures, d’équipements de cuisine, de petit matériel, de produits de traitement d’eau, etc.. (voir photos ci-jointes). Ils sont actuellement disponibles en Floride et peuvent être acheminés très rapidement en Haïti. Le coût de chaque abri est de 1 000 $ (ou 850 €) et un système de «tracking» est prévu, permettant de suivre la destination finale des conteneurs par internet. Tous les dons, même d’un montant minime, sont les bienvenus, compte tenu de l’urgence et de l’ampleur de la catastrophe. «L’Union fait la Force !»

Merci de bien vouloir envoyer ou déposer vos dons, par chèque libellé à l’ordre du Rotary de St-Martin Nord (avec la mention action Shelterbox Haïti), à l’une des adresses suivantes :

• Rotary-club de St-Martin nord, BP 1177, Marigot, 97150 St-Martin

• Galerie Minguet, Rambaud

• Local de la SNSM (Société Nationale de sauvetage en mer), en face de la marina Fort-Louis, à côté du Restaurant O Plongeoir

ou par virement sur :

• le compte Paypal du Rotary-club de Saint-Martin Nord : contact@rcsmn.fr

• le compte bancaire du Rotary-club de Saint-Martin Nord à la Caisse d’Epargne CEPAC de Marigot, à Saint-Martin :

– n° IBAN : FR76 1131 5000 0108 0200 8044 009

– n° BIC : CEPAFRPP131

Merci d’avance pour votre aide concrète et immédiate aux personnes sinistrées d’Haïti. Une attestation de dons sera envoyée à tous les donateurs (n’oubliez de nous laisser votre adresse postale ou courriel).

Nicolas Maslach, Président 2021-2022 du Rotary-club de St-Martin Nord

René-Jean Duret, responsable de la commission «Catastrophes Naturelles»

Tel. (+590) 690 77 60 19