GUERRE EN UKRAINE : Daniel Gibbs adresse un message de soutien aux populations qui subissent ce conflit

Le Président Daniel Gibbs exprime sa plus vive préoccupation concernant la situation internationale actuelle, et en particulier sur l’attaque militaire menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 février dernier.

L’Histoire est tragique. Et les images de destructions et de désolation ne manquent pas d’interpeller et d’émouvoir tous les Saint-Martinois qui ont vécu le passage dévastateur d’IRMA il y a un peu moins de cinq ans.

Ce conflit, qui pourrait être appelé à durer comme l’a annoncé le Président de la République, ne manquera pas d’avoir des conséquences sur l’économie saint-martinoise, notamment en ce qui concerne les prix à la consommation. Une attention particulière sera apportée à l’évolution des prix du carburant, et donc aux tarifs des billets d’avion, point essentiel concernant un territoire comme le nôtre vivant du tourisme. La Collectivité, avec l’appui de la nécessaire solidarité nationale, ne manquera donc pas de prendre, si besoin, les mesures économiques et sociales requises.

Dans l’immédiat, la Collectivité de Saint-Martin, territoire de la République française et région de l’Union Européenne, exprime naturellement son plein soutien aux mesures annoncées par le Gouvernement et par le Conseil des ministres de l’UE.

Rassemblant, en son sein, une centaine de nationalités, Saint-Martin, la Friendly Island, a toujours été un modèle de coexistence pacifique et de respect des différences. Cet esprit de Concordia, qui fonde notre identité plurielle depuis 1648, ne saurait être remis en cause par les évènements en cours : au contraire, il représente plus que jamais un modèle à suivre, un idéal à atteindre.

Exprimant toute sa solidarité aux populations civiles impactées par le conflit et en particulier aux habitants de la ville de Kiev, le Président Daniel GIBBS espère donc qu’une issue favorable sera trouvée le plus rapidement possible dans le respect du droit international, synonyme de stabilité des frontières et de droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (célébrée hier), nous avons une pensée émue pour toutes les femmes et enfants qui subissent ce conflit de plein fouet et n’ont d’autre choix que de quitter leur pays pour protéger leur vie. Nous leur adressons toute notre solidarité et saluons leur courage immense.

