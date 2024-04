GUADELOUPE / Lutte contre la délinquance : instauration d’un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre

En déplacement en Guadeloupe, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné, le mercredi 17 avril dernier, l’instauration pendant deux mois d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre afin de lutter contre la délinquance.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a précisé que cette mesure entrera en application « à partir du début de semaine prochaine » et sera effective à partir de 20 heures jusqu’à 5 heures du matin. Pour Gérald Darmanin, « on ne peut pas laisser circuler des enfants de 12, 13, 14 ans, avec des armes, circuler à 22 heures dans la rue, s’en prendre à des policiers, s’en prendre à des touristes, s’en prendre à des passants ».

Ces derniers mois, Pointe-à-Pitre a été confronté à de nombreux faits divers. Selon la préfecture de Guadeloupe, l’archipel compte « six fois plus d’homicides, neuf fois plus de tentatives d’homicides − dont la moitié par armes à feu − et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale ».

En mars dernier, une commerçante a été tuée lors d’un braquage. Puis des touristes en croisière ont été blessés à l’arme blanche. Face à ce constat très inquiétant, les autorités ont décidé de prendre des mesures fortes en obligeant les mineurs à rester le soir chez eux. Reste à savoir maintenant si le couvre-feu sera respecté par l’ensemble des jeunes pontois. Pas sûr. _AF

154 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter