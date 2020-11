Guadeloupe (Covid-19) : Avec 285 nouveaux cas actifs comptabilisés, la circulation du virus reste toujours active sur le territoire guadeloupéen !

Le dernier bulletin sanitaire établi du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre fait état de 285 nouveaux cas actifs recensés, 7 décès et 29 nouvelles admissions au CHU dont quatre entrées directes en réanimation.

Si on se réfère aux derniers chiffres, le nombre de cas positifs a légèrement augmenté. La vulnérabilité sur le sol guadeloupéen se situe toujours à un niveau « élevé ». Ce sont les jeunes qui respectent le moins les gestes barrières.

Sept nouveaux décès sont malheureusement à déplorer dans les établissements de santé. Ils ont tous pour point commun la présence de comorbidités liées à des maladies chroniques. La moyenne d’âge pour les hommes est de 76,8 ans et pour les femmes de 48,5 ans. Ce qui, depuis le début de l’épidémie, porte à 133 le nombre de décès de résidents guadeloupéens dans les établissements de santé.

Quatre entrées en réanimation

Par ailleurs, le nombre de personnes admises à l’hôpital augmente légèrement. Celui des cas graves est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités. L’activité hospitalière est en légère hausse avec 29 nouvelles admissions au CHU dont quatre entrées directes en réanimation.

Au dimanche 1er novembre dernier, il y avait 14 personnes Covid + hospitalisées dans le service de réanimation du CHU et 82 dans les services de médecine des établissements (CHU, CHBT, Marie-Galante, Beauperthuy, Capesterre Belle Eau et CMS).

Il est à noter que 24 patients sont sortis du CHU et retournés à leur domicile et trois patients ont quitté le service de réanimation.

Les jeunes moins concernés par les gestes barrières

Le taux d’incidence — qui mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 sur 100 000 habitants sur une période d’une semaine — a augmenté, même s’il reste pour cette semaine moins élevé dans la classe d’âge des 45 ans et au-delà (64,43 versus 57,98).

En revanche, les 15-44 ans (105,19/100 000 versus 96,42 en semaine 43) sont davantage touchés.

Ces chiffres peuvent être interprétés comme une meilleure protection des personnes les plus âgées et un moins bon respect des mesures barrières par les plus jeunes. _AF