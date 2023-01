GREVE : Les laboratoires INOVIE Biopôle Antilles resteront portes-closes toute la semaine

Le Groupe INOVIE Biopôle Antilles informe la population de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du déclenchement d’une nouvelle grève nationale des laboratoires de biologie médicale, à compter du lundi 9 janvier au dimanche 15 janvier 2023.

Ce mouvement a été reconduit à l’initiative de l’ensemble des syndicats du secteur avec le soutien des principaux groupes et réseaux de laboratoires nationaux (Biogroup, Cerba, Heathcare, Eurofins, Inovie, LBI, Synlab et Unilabs) – tous réunis au sein de l’Alliance de la Biologie Médicale – pour répondre à la volonté délibérée du Gouvernement de ne pas prendre en compte nos préoccupations et de refuser toute négociation.

Ne pouvant accepter un plan d’économie gouvernemental qui mettrait en péril la densité du maillage territorial (nombre de laboratoires de proximité), et par ricochet l’emploi et la qualité des soins prodigués (baisse des moyens et des investissements), les laboratoires INOVIE Biopôle Antilles – comme la quasi-totalité des laboratoires – resteront portes-closes toute la semaine.

A défaut d’une réponse du gouvernement à cette grève, les laboratoires de biologie médicale prendront la décision de ne plus effectuer de tests COVID à compter du lundi 16 janvier.

En espérant qu’une issue concertée permettra de défendre une santé de proximité et de qualité, nous informons nos patients, qu’en cas d’urgence, ils peuvent composer le 15 ou se rendre dans le service d’urgence de l’établissement de santé le plus proche.

