GREVE : Le laboratoire Biopôle Antilles fermé jusqu’au samedi 3 décembre inclus

Le Groupe INOVIE Biopôle Antilles informe la population de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du déclenchement d’une nouvelle grève nationale des laboratoires de biologie médicale, à compter du jeudi 1er décembre et jusqu’au samedi 3 décembre inclus.

Malgré de nombreuses alertes et un premier mouvement de grève les 14, 15 et 16 novembre qui a été suivi par plus de 95% des laboratoires, le gouvernement reste sourd aux préoccupations de la profession en maintenant son projet de ponction de près d’1,3 milliards d’euros sur la biologie de proximité.

Ne pouvant supporter d’économies supplémentaires qui mettraient en péril la densité du maillage territorial (nombre de laboratoires de proximité), mais aussi la qualité des soins prodigués (baisse des moyens et des investissements), et face à la non-volonté délibérée du gouvernement de trouver une solution concertée, il a été fait le choix de relancer ce mouvement pour rappeler l’importance des laboratoires de biologie médicale au sein de la chaine de santé de proximité.

En conséquence, les laboratoires de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront fermés au public les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 décembre.

En cas d’urgence, les patients peuvent se rendre dans le service d’urgence de l’établissement de santé le plus proche ou en composant le 15.

