Grand Tournoi de Padel : Samedi 24 mai, Sport, fête et fun au soleil au Friendly Padel Club à Saint-Martin !

Sport, musique, gastronomie et animations pour petits et grands : le samedi 24 mai, Saint-Martin vivra au rythme du Festival Rainbow Café, un événement unique en son genre organisé au Friendly Padel Club.

Situé au 77 route de l’Espérance, le Friendly Padel Club devient, le temps d’une journée, le cœur battant de l’île. Dès 7h du matin, les passionnés de padel ont rendez-vous pour un tournoi P500 de haut niveau. Au programme : des têtes d’affiche du circuit français, dont Jérôme Inzerillo (15e joueur français) et Maxime Moreau (8e). Les matchs de classement auront lieu jusqu’à 17h, suivis de deux demi-finales, d’une petite finale à 19h30, et de la grande finale à 20h30. La journée sportive s’achèvera par une remise des prix à 21h30, avec à la clé : deux montres Bell & Ross d’une valeur totale de 8000€ à remporter.

Mais le Festival Rainbow ne s’arrête pas au padel. À partir de 21h30, place à la fête avec un DJ set exceptionnel qui animera la soirée jusqu’à 1h30 du matin. Kate Ozz, Peter Sweet, Soleben et Vito feront vibrer les platines dans une ambiance festive et électrisante.

Côté restauration, la journée s’annonce gourmande. Le Rainbow Café proposera un brunch de 7h à 11h, suivi d’un barbecue de 12h à 14h, avant l’ouverture du restaurant et du bar à cocktails dès 16h, avec tables et service de bouteilles. Les visiteurs pourront également savourer des burgers, sushis, et autres délices disponibles sur place.

Pour les enfants, un programme d’activités a été pensé pour leur plus grand plaisir : espaces jeux, ping-pong, château gonflable, stand maquillage, sans oublier un food truck de douceurs proposant crêpes, barbe à papa et autres gourmandises.

Le festival sera également ponctué d’animations et de stands pour tous : tombola, simulateur de golf, photobooth, stand de kinésithérapie et chiropractie, ainsi qu’un défilé de mode Masaya à 18h. Le stand cocktail Bell & Ross promet, lui aussi, une expérience raffinée. Les participants seront invités à immortaliser leur journée via un concours photo/vidéo sur Instagram grâce à un hashtag dédié, avec des récompenses à la clé.

Les billets sont disponibles sur Shotgun ou directement au Rainbow Café.

Pour plus d’informations : +590 690 888 444.

Un événement tout public, pensé pour les amateurs de padel, les familles, les noctambules et les épicuriens. Le 24 mai, à Saint-Martin, sport et fête ne feront plus qu’un.