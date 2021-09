Grâce au Rotary Club, Trait d’Union améliore l’hébergement d’urgence des femmes battues

Vendredi dernier, Trait d’Union a ouvert la porte de son appartement relais à une nouvelle victime de violences conjugales. Cette femme va être hébergée par l’association afin d’être protégée de son compagnon. Trait d’Union dispose de cet hébergement d’urgence depuis le mois de juin grâce à une subvention accordée par la préfecture.

«Nous venons d’avoir la confirmation de l’octroi de nouveaux fonds de la part de la préfecture ce qui va nous permettre de louer un second appartement avec trois chambres. Au total nous aurons ainsi cinq unités logements», annonce olivier Fatou, le directeur de l’association. Comme pour le premier, la Fondation de France allouera également une subvention pour l’achat des meubles et autres fournitures nécessaires.

Sensible à la cause, le rotary club a également souhaité aider l’association. Il a ainsi organisé une bourses aux livres et récolté 400 euros qu’il a remis à Trait d’Union. «Nous allons ainsi pouvoir acheter une télévision et l’installer dans notre appartement relais et ainsi améliorer les conditions d’accueil des femmes victimes de violences conjugales», confie Olivier Fatou.