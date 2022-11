Golf : Saint-Martin remporte la «Concordia Cup» 2022

La sélection des Golfeurs des «Tamarins » a remporté le week-end dernier la traditionnelle «Concordia Cup» contre la St Maarten Golf Association (SMGA).

Pour cette édition 2022, il n’y avait qu’un seul tour le samedi au lieu de deux habituellement à cause du manque de voiturettes.

A l’issue des parties sur 2 fois 9 trous du samedi (9 trous en 4 balles, 9 trous en foursome) Saint-Martin prenait un léger avantage sur St.Maarten, sur le score de 9,5 à 8,5.

Dimanche à 8h, le suspens restait donc intact au moment du départ en «shot gun» des 18 golfeurs de chaque équipe en match-play individuel rapportant 1 point par victoire et un demi-point en cas d’égalité.

Mais une fois de plus Saint-Martin dominait cette journée des « simples » sur le score de 11 à 7. Score final : 20,5 à 15,5 pour Saint-Martin qui conserve le trophée Jason Nuyiadzi pour la 4ème année consécutive.

A la fin de la compétition, un buffet style « surinam lunch » était mis à la disposition des participants entrain de «refaire» les parties (et se justifier par leur malchance au putting…) assis tous autour de la même table dans la joie et la bonne humeur en cette période de l’unité.

Les Tamarins remercie la SMGA pour l’organisation, Mullet Golf Course et son personnel et le Cabinet François Anton GFA Caraïbes pour la fourniture des polos aux joueurs de Saint-Martin. _AH`

Prochain rendez-vous golf samedi 26 novembre, compétition de classement Tamarins.

Plus d’infos sur le golf à Saint-Martin : golftamarinsxm@gmail.com

