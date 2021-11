GOLF : SAINT-MARTIN REMPORTE AVEC BRIO LA «CONCORDIA CUP» 2021

La sélection des Golfeurs des «Tamarins » a remporté le week-end dernier la traditionnelle «Concordia Cup» contre la St Maarten Golf Association (SMGA).

Cette compétition en match-play (1 point par trou gagné) par équipe et en individuel, voit s’affronter chaque année les golfeurs de la partie française et ceux de la partie hollandaise dans la période du 11 novembre, qui est aussi le jour de la fête de Saint-Martin/Sint Maarten et du traité de Concordia. Cette année la date avait été fixée au 20 et 21 novembre.

Samedi dernier à 8h, 36 joueuses et joueurs au total s’élançaient en shot gun sur les fairways verdoyant de Mullet Bay en équipe «2 contre 2 » pour 9 matchs en formule quatre balles. Vers 12h les résultats tombaient : 6 à 3 pour Saint-Martin qui démarrait fort la compétition.

Puis c’était l’heure de reprendre des forces avec un repas délicieux offert par l’Office de Tourisme de Sint Maarten qui cette année sponsorisait l’évènement. Vers 12h45 les joueurs repartaient pour 18 trous toujours en 2 contre 2 mais cette fois en formule «foursome » : les 2 joueurs tapent la même balle alternativement jusqu’à la fin du trou, une opération très délicate. A l’arrivée, les «Tamarins » accentuaient leur avance avec le score identique de 6 à 3 ce qui leur donnait un total de 12 à 6 pour la première journée.

Le lendemain pour l’emporter, la sélection de Sint Maarten devait gagner 12 des 18 matches individuels et partager un treizième match pour espérer l’emporter sur le score minimum de 18,5 à 17,5. Une tâche très difficile.

Ce qui hélas pour nos amis de Sint Maarten n’arriva pas, nos Tamarins remportant ce dimanche les matchs individuels sur le score de 12 à 6.

Score final de la Concordia Cup 2021 : 24 à 12 pour Saint-Martin qui remporte pour la 3ème année consécutive cette belle compétition basée sous le signe de l’amité et de la convivialité malgré notre différence de langue et d’origines (Ndlr : multiples, ce qui fait l’originalité de notre île).

Le Trophée Concordia Cup «Jason Nyuiadzi » fut remis par May Ling Chun, Director of Tourism, Government of St.Maarten à l’équipe de Saint-Martin.

L’Association des Tamarins remercie l’Office de Tourisme de Sint Maarten, la SMGA pour l’organisation, Mullet Golf Course et son personnel et le Cabinet François Anton pour la fourniture des polos aux joueurs de Saint-Martin, les balles et les goodies.

Prochain rendez-vous golf samedi 11 décembre, avec l’incontournable scramble de Noël SMGA et son concours de déguisement en père Noël et décorations des voiturettes. Plus d’infos sur le golf à Saint-Martin : golftamarinsxm@gmail.com