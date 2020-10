GOLF : Résultats Compétition « RUBAN ROSE »

L’association de golf « Les Tamarins » organisait dimanche 25 octobre au golf de Mullet Bay une compétition club dans le cadre de l’Octobre Rose et au profit de « Ruban Rose ».

Le terme « Octobre Rose » a été créé par l’association « Ruban Rose » qui chaque année à cette période, met en lumière le combat contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant au niveau national.

Pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme et le plus mortel. En 2017, près de 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France et cette pathologie a causé 12 000 décès.

Une vingtaine de joueuses et joueurs s’étaient donc alignés pour cette compétition sur l’unique golf de la friendly island, celui de Mullet Bay, reverdi par les récentes pluies à la grande joie des compétiteurs.

Comme d’habitude les départs étaient donnés à 8h et la compétition se terminait aux alentours de 13h.

A l’arrivée, le classement s’échelonnait comme suit :

– 1ère série net homme victoire de Emmanuel Garcia

– 2ème série net homme : Ex-aequo, Andy Wescott et Laurent Mesguich

– 2ème série net dame: Benedicte Bichot

Les Tamarins remercient tous les sponsors de l’année: Dauphin Telecom, Cardec, Cabinet Anton Assurance, First Auto, Image, Sprimbarth, Wyso Entreprise et ceux de cette compétition en particulier: Bacchus et Go Sport.

Les Tamarins ont reversé la totalité des frais d’inscription à la compétition soit 500€, par virement bancaire, à l’association Ruban Rose._AH