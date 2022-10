Golf nocturne à Mullet Bay : Un concept inédit et original !

Jouer une partie de golf dans la pénombre ou dans le noir total reste une expérience originale et sympa. La plupart de ceux qui ont essayé une fois ne demandent qu’à renouveler l’expérience. A commencer par les 31 golfeurs répartis en 8 équipes qui ont disputé le week-end dernier un tournoi à Mullet Bay dans l’obscurité doucement éclairée par les étoiles.

Équipée de balles de golf lumineuses et d’une paire de lampes de poche, chaque équipe s’est prêtée au jeu. Après une bataille féroce, des balles perdues et des coups manqués, le surprenant vainqueur du Moonlight Scramble est l’équipe composée de Frédéric Boureau, Laurent Mesguich, Ludovic Brun et Nicolas Doublecourt qui a terminé le parcours 10 trous avec un score total de 34 net.

Le deuxième prix a été remporté par l’équipe de Jeroen Leffers, Jan Drost et Tom Akkerman et Andy Holmes avec un score total de 35 net. L’équipe composée de Lee Hallam, David Donoghue, Andrew Ewing et Scott Sitra s’est adjugée la troisième place avec un score net total de 35 également.

Après la compétition place à la remise des prix qui a eu lieu à La Tortuga située sur la plage du Royal Islander. L’occasion pour toutes les équipes de passer un agréable moment jusque tard dans la nuit.

L’ambiance qui prévaut chaque tournoi est aussi la raison pour laquelle beaucoup de participants souhaitent renouveler l’expérience. Pour la plupart, jouer au golf tard dans la nuit a un côté plus convivial, plus amusant et surtout très décontracté. Entre éclats de rire, des discussions autour d’un cocktail ou d’un buffet, les soirées de golf nocturne sont de loin la meilleure façon de se détendre.

Pour plus d’informations sur ce tournoi ou sur l’adhésion, veuillez contacter la boutique de golf située au terrain de golf de Mullet Bay ou consultez le site Facebook de la SMGA à l’adresse https://www.facebook.com/St.MaartenGolfAssociation. _AF

