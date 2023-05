GOLF : Belle participation au Trophée Dauphin 2023

Samedi dernier avait lieu le 5ème Trophée Golf Dauphin Telecom au golf de Mullet Bay. Cet évènement soutenu par la dynamique association « Les Tamarins » a rassemblé un nombre de participants rarement vu à Saint-Martin malgré un parcours de golf desséché et des greens vraiment difficiles.

C’est donc 72 joueuses et joueurs venus de chaque côté de notre île qui se sont donnés rendez-vous au golf dès 7h pour les inscriptions et l’échauffement. Le café offert par les Tamarins et Lavazza et les croissants et brochettes de fruits apportés par Nathalie du RDV lounge étaient servis aux participants afin de démarrer cette matinée de golf dans les meilleures conditions.

Après le briefing de Frédéric Boureau, le nouveau président des Tamarins, le départ simultané de tous les joueurs par équipe de 2 (shot-gun) était lancé à la corne de brume vers 8h15, avec 4 joueurs par trou sur un parcours qui en compte 18.

La formule «scramble» à 2 permet à chacun des 2 joueurs de jouer sa balle à l’endroit où se trouve la meilleure balle du coup précédent de l’équipe.

Un concours de distance au trou 4 et un concours d’approche au trou 5 venaient rajouter du challenge à cette belle journée de golf, sous un soleil de plomb et un vent modéré.

Autour de midi la compétition se terminait et les participants se dirigeaient vers Porto Cupecoy au Rendez-Vous lounge pour reprendre quelques forces avant la remise des prix qui avait lieu un peu plus tard. Un tirage au sort des cartes de score avec des cadeaux offerts par Cariburo et Normedia Canon clôturait cette journée de convivialité et d’amitié autour de la petite balle blanche !

Dauphin Telecom et les Tamarins remercient tous les sponsors et participants ainsi que toutes celles et ceux qui ont aidé au succès de cet évènement.

Un grand merci à Divico qui a gentiment fourni des Heineken 0 et Silver aux participants ainsi que les précieuses bouteilles d’eau.

Les résultats ci dessous :

