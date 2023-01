GLAMOUR : Clémence Botino, Miss France 2020, de passage à Saint-Martin

Actuellement en croisière dans les Caraïbes, Clémence Botino élue Miss France 2020 a fait une petite escale d’une journée sur la « Friendly Island » lundi dernier. L’occasion pour nous de rencontrer cette reine de beauté chez son ami, Gilbert Rousseau, au Sandy’s Too.

« Saint-Martin est une destination que j’aime beaucoup. Je ne compte plus le nombre de fois que je suis venue ici », souligne Clémence Botino. « Mon dernier passage à Saint-Martin remonte il y a tout juste un an pour le voyage d’intégration de Miss France 2022. Les habitants de Saint-Martin sont très accueillants et l’île mérite son slogan de « Friendly Island ! »

Depuis son titre tant convoité de Miss France 2020, Clémence Botino a une vie bien remplie. Titulaire d’un master 2 d’histoire de l’art à la Sorbonne, la jeune femme est spécialisée dans l’histoire de la mode des Caraïbes et poursuit toujours ses études. Bilingue après un séjour d’un an à Miami, amatrice de piano et de jazz, passionnée de cinéma, de voyages et de mode, les centres d’intérêt de la charmante jeune femme sont multiples.

« Depuis mon sacre en 2020, je vis un rêve éveillé », nous confie Clémence. « J’ai eu la chance d’organiser mon premier gala de charité, je m’intéresse aussi à l’entrepreneuriat et à d’autres activités qui me tiennent à cœur. C’est une construction de vie faite de changements perpétuels qui me plaît énormément. C’est une belle aventure qui j’espère ne s’arrêtera jamais ! » _AF

2,551 vues totales, 117 vues aujourd'hui