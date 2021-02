Glamour : Beyoncé Williams remporte le titre « The Face of Stacy-Ann Taylor Studio 2021 »

Le grand concours de beauté organisé par Stacy-Ann Taylor Studio à Sint Maarten a vu la victoire de Beyoncé Williams. La jeune et talentueuse mannequin a obtenu le titre tant convoité de « The Face of Stacy-Ann Taylor Studio » 2021 !

Depuis novembre 2020, sur une période de six semaines, 12 mannequins âgés de 13 à 23 ans ont participé à plusieurs défis dans le domaine du maquillage. Tous devaient être relevés avec brio ! Sur la base de leur performance individuelle lors de chaque défi, une participante était malheureusement éliminée du « The Face of Stacy-Ann Taylor Studio » tandis que les autres concurrentes poursuivaient leur belle aventure.

Les six dernières candidates, Maliek Short, Sharees Thomas, Mijiala St.Luce, Tianna Mathew, Tefari Francisco Prevoo et Beyonce Williams ont pris part à la grande finale qui a eu lieu fin janvier 2021 au Holland House Beach Hôtel. L’occasion pour le nombreux public d’apprécier les belles prestations des mannequins.

Lors de la soirée, l’objectif de chacun des défis était de mettre en valeur la belle histoire et la culture de Sint Maarten et de Saint-Martin combinées avec les points forts touristiques de notre belle île. Pour mettre en valeur ces joyaux historiques, culturels et touristiques, les défis ont été organisés dans des endroits tels que Fort Amsterdam, Fort Louis, le palais de justice, le rond-point des Freedom Fighters et le parc Emilio Wilson.

Pour «The Face» de cette année, Stacy-Ann Taylor Studio s’est associé à Caribbean One TV. Un partenariat qui offre désormais l’opportunité à Beyoncé Williams de participer au Caribbean One Brand Ambassador Search (COBAS) 2021. Un événement qui pourrait bien changer la vie de la belle et talentueuse jeune ambassadrice de la mode à Sint Maarten.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les nombreux partenaires ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée :

Vanina Gerard, Alexandra Hubert, Rudolph Davis, Cameron Hyman, Elvis Harrigan, Thomas Prost, Keoma Hamer, Ricardo Bethel, Howard Villarreal, Jose Williams, Larry Photo SXM, Kai Latouche, Alvin Prescod, Souleyman photography, Tracy Dawkins, Charisse Piper, Erslyn Richardson, Kelvin Danny, Trevor Downer, Nicole & Wilfred Williams, Tavania Mathew, Jaerella Gomes , Tishelle Daye, Mickaela Williams, Daphne Prevoo, Cheqiuta De Meza, Anil Gopaul, Iesha Harrigan, Clara Reyes, Paul Boetekees, le personnel de Holland House et Marc van Iersel.

Pour les entreprises ou les médias intéressés qui souhaitent plus d’informations sur Stacy-Ann Taylor Studio ou planifier un entretien personnel avec Stacy-Ann, veuillez la contacter directement par téléphone: + 1721-5226866 ou par e mail info@stacyanntaylorstudio.com