Gestion des déchets : En quoi consiste le nouveau projet de Verde SXM (suite et fin)

La société Verde SXM travaille sur un nouveau projet, PI, pour gérer les déchets qui ne peuvent pas être triés et pour éviter de les enfouir comme c’est le cas aujourd’hui.

Il s’agit d’un «procédé novateur en trois étapes ».

La première étape sur l’hygiénisation, l’homogénéisation et la transformation du déchet en combustible. Grâce à un processus mécanique augmentant leur température jusqu’à 150°C, les déchets sont stérilisés et transformés en matière sèche et homogène, soit en CSR. Puis, la seconde étape consiste en la décomposition (“smoldering”) des CSR, ne l’inertage des résidus solides et en la formation du syngas. Les CSR sont gazéifiés à basse température (350°C environ) ce qui permet d’éviter la production de polluants (notamment dioxines et furanes) et de produire du Syngas, un gaz de synthèse. Les cendres, entièrement inertes, seront récupérées à la fin du processus.

La dernière étape est la valorisation énergétique et la récupération des métaux : le Syngas est brûlé à 900°C pendant au moins deux secondes pour éliminer tout résidu polluant et produire de l’énergie renouvelable (électricité et chaleur). Les métaux valorisables seront ensuite extraits des cendres.

