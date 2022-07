Gestion des dechets : En quoi consiste le nouveau projet de Verde SXM (1/2)

Depuis plus de 13 ans, la société Verde SXM assure la gestion de l’ensemble des déchets de la partie française à l’écosite à Grandes Cayes. Elle traite les déchets ménagers, recycle et valorise les déchets recyclables.

Une partie de cette revalorisation est réalisée sur place. En ce qui concerne les déchets qui ne peuvent pas être recyclés, ils sont enfouis dans une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) qui arrive bientôt à saturation. Aussi la société Verde SXM a-t-elle souhaité à mettre en place un autre dispositif pour gérer ces déchets qui ne peuvent pas être triés, le projet PI. «Il va permettre de détourner de l’enfouissement de ces déchets. Ceux-ci seront stérilisés et transformés sur site en matière sèche et propre, appelée combustible solide de récupération (CSR). Le CSR sera chauffé (gazéifié) à basse température pour produire de l’électricité et de la chaleur», explique Verde.

Il s’agit d’un «procédé novateur». Tout se déroulera sous un hangar qui ne sera pas visible des habitations. «Les bruits de fonctionnement ou les vibrations de l’installation ne seront pas perceptibles par le voisinage, suffisamment éloigné », assure la société qui précise également que le flux de camions autour du site ne sera pas augmenté. «Il s’agira du même tonnage entrant qu’aujourd’hui mais traité différemment», explique-t-elle.

«Divisant par 10 la mise en décharge des déchets, le projet PI permettra de réduire les pollutions potentielles d’eau, d’air ou de sol liées à cette dernière. Il permettra de contribuer à l’autonomie énergétique de l’île et à introduire de l’énergie verte dans le mix énergétique de Saint-Martin», convient Verde.

Afin de réaliser ce projet, la société doit demander une autorisation environnementale. Dans ce cadre, une enquête publique est organisée. Elle est actuellement en cours. La population peut soumettre ses observations en préfecture jusqu’au 28 juillet.

(à suivre dans notre édition de lundi les techniques de traitement des déchets. Source : soualigapost.com)

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui