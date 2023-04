GENDARMERIE : Une belle journée de cohésion pour les cadets de la gendarmerie de Saint-Martin

Une nouvelle session de formation riche en enseignements a été organisée le mercredi 12 avril dernier, pour les 12 cadets de la gendarmerie de Saint-Martin, au sein de la compagnie de Saint-Martin / Saint-Barthélemy à la Savane.

Cette rencontre avec les militaires a permis aux six filles et six garçons, âgés de 16 à 17 ans de découvrir les métiers de la gendarmerie et ainsi faire naître ou conforter des vocations.

Les douze cadets de la gendarmerie ont d’abord effectué un entraînement au tir avec le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG). La journée très instructive pour les adolescents s’est poursuivie avec la présence de Christelle Bellet, vice-procureur de Saint-Martin, et le capitaine Mickaël Lecointre, commandant de détachement de la Section de recherches, pour échanger sur leurs différentes missions et moyens.

Un exposé oral de chaque cadet et un débat sur les addictions a ensuite eu lieu puis une séance collective de sport avec l’adjudant Cervera du PSIG.

Promouvoir le sens civique des jeunes de 16 à 18 ans, renforcer le lien entre l’Armée et la population, développer l’esprit citoyen au travers de projets collectifs, faire découvrir la gendarmerie… tels sont les principaux objectifs du dispositif des cadets de la gendarmerie.

À noter que les gendarmes de Saint-Martin-Saint Barthélemy recrutent dès à présent pour la prochaine session des cadets de la gendarmerie qui débutera en septembre 2023. _AF

Pour tous renseignements : Laetitia.capoulat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

247 vues totales, 86 vues aujourd'hui