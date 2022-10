GASTRONOMIE : La Villa Hibiscus : délice et élégance

Située auparavant à Pic Paradis, la Villa Hibiscus a pris ses nouveaux quartiers à l’ancienne localité Sol e Luna sur la route de Mont Vernon 1, et ce, depuis mi-juillet. Lorsque l’on passe la porte de l’établissement et que l’on monte les quelques marches de l’entrée, l’impression d’être à la maison est instantanée.

Élue meilleure table de Saint-Martin lors de la première édition du Festival de la Gastronomie organisé par l’Office de Tourisme l’année dernière, la Villa Hibiscus continue son ascension. Le chef Bastian et son équipe sont parvenus à s’approprier les lieux de l’ancien Sol e Luna avec brio, dans la simplicité et le charme. Que l’on s’y rende pour déjeuner ou en soirée, l’ambiance y est douce et les effluves de la cuisine réveillent les papilles. La Villa Hibiscus est certes connue pour sa cuisine raffinée mais c’est bel et bien une expérience unique qui vous y attend. La cuisine ouverte permet au public de jouir pleinement du spectacle, il est d’ailleurs régulièrement invité à y entrer pour être au cœur de l’action. Le chef Bastian, formé au sein des établissements étoilés français auprès des illustres Joël Robuchon et Anne-Sophie Pic, œuvre à mettre en avant les bons produits, à les sublimer en les déclinant de façon originale grâce à des associations minutieuses d’épices et d’herbes. La communication entre la cuisine, le bar et les clients est optimale, le partage reste le maître-mot de la Villa Hibiscus. Sur le thème de la saisonnalité, les assiettes de la Villa Hibiscus accueillent des fruits et légumes de saison, avec la touche caribéenne qui fait la réputation de la maison. Pour les amoureux de la gastronomie, trois menus s’offrent à vous : le Menu Découverte à 110 € par personne (hors boissons) avec une balade gastronomique à travers 5 services, dont 3 plats salés et 2 plats sucrés, le Menu Gourmet à 160 € par personne (hors boissons) avec une rencontre gourmande entre la mer et la terre et une explosion de joie gustative, en 6 services avec 4 plats salés et 2 plats sucrés, et enfin, le Menu Prestige à 230 € par personne (hors boissons) et un voyage qui vous transportera, de plat en plat, pour une dégustation de produits d’exception, toujours dans l’esprit de la maison, en 8 services avec 6 plats salés, 1 service de fromages et 2 plats sucrés. Concept unique, les clients découvrent leur menu à leur arrivée, menu adapté en fonction des allergies et intolérances alimentaires préalablement renseignées via un questionnaire lors de la réservation en ligne. Ils ne doivent ensuite que profiter de l’expérience, confortablement installés à table, un verre de bon vin en main, ou dans les fauteuils de la Villa Hibiscus qui rappellent le bonheur d’être comme à la maison. Pour celles et ceux qui voudraient prolonger l’expérience, la Guest House de la Villa Hibiscus a ouvert ses portes ce 1er septembre, 6 chambres sont disponibles à la location pour un séjour idyllique dans ce cadre paradisiaque. Et parce que l’équipe de la Villa Hibiscus aime faire plaisir, dès le 10 septembre, un concert live sera donné chaque samedi soir au sein de l’établissement pour rendre l’expérience encore plus inoubliable. _Vx

Infos : +590 590 29 08 56

61 Rue de Mont Vernon

Ouvert tous les midis et soirs, du mardi au samedi, avec ou sans réservation

https://la-villa-hibiscus.fr

info@la-villa-hibiscus.com

