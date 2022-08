Gastronomie : La Fondation Top Promotion organise sa semaine culinaire, Fête de La Cuisine, du 6 au 13 novembre 2022

L’un des événements de la semaine culinaire est le WINE, BEER & FINE FOOD FAIR. Cet événement aura lieu sur la place de Porto Cupecoy le mardi 8 novembre 2022.

Le conseil d’administration de la Fondation Top Promotion invite tous les fournisseurs de vins, de bières et d’aliments fins à assister à une réunion d’information le mardi 16 août 2022, à Porto Cupecoy. La réunion débutera à 12h30 au salon Rendez Vous.

Cette réunion a pour but d’informer tous les fournisseurs de vin, de bière et d’aliments fins des détails de la participation à cet événement de premier ordre.

Afin de savoir combien de fournisseurs seront présents, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un courriel à hbrookson@yahoo.com ou un message WhatsApp au +1.721.587.2678 pour confirmer votre présence.

La semaine culinaire est soutenue par l’office du tourisme de St. Maarten, IGY Marina at Isle de Sol, et par Marine Management & Consulting N.V. (MMCNV). Ces entités reconnaissent l’importance de la semaine culinaire. La Fête de La Cuisine contribuera fortement à promouvoir St. Maarten comme le lieu incontournable de la gastronomie et comme le centre de toutes les activités de yachting.

