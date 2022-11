Gastronomie / Economie verte : les participants au St. Maarten Flavors invités à utiliser des ustensiles de cuisine réutilisables et recyclables

A l’occasion du St. Maarten Flavors, premier festival annuel de la gastronomie qui se déroule tout au long du mois de novembre en partie hollandaise, les organisateurs invitent les participants à utiliser, dans la mesure du possible, des ustensiles de cuisine réutilisables et recyclables. Cela peut servir en effet de répétition générale pour le 1er janvier 2023, date à laquelle le gouvernement a annoncé l’application d’une interdiction des articles en plastique et en polystyrène.

C’est ce qui ressort d’un courriel interne adressé aux restaurants participants par la Sint Maarten Hospitality & Trade Association (SHTA), soutenu par les principaux supporters de St. Maarten Flavors, le Bureau du tourisme de Sint Maarten et PDG Supplies.

47 restaurants et bars participent désormais au programme St. Maarten Flavors, proposant aux résidents et aux visiteurs des dîners de trois plats à 49 $ et des dîners d’un plat et des cocktails à 17,50 $. Avec l’application de l’interdiction du plastique en janvier prochain, les organisateurs voient dans ce mois de novembre un moment unique pour expérimenter des alternatives aux flux de déchets. Comme de nombreux pays dans le monde se sont lancés dans l’interdiction du plastique et son application, les prix des alternatives durables ont déjà considérablement baissé au fil du temps. Néanmoins, à titre d’incitation, PDG Supplies, qui soutient le programme, proposera des produits biodégradables à base de fibres à un prix réduit pendant le programme du St. Maarten Flavors pour contribuer à cette cause.

Bien qu’un vote unanime du parlement ait décidé une interdiction des sacs en plastique en juillet 2021, l’application n’a pas encore été mise en place. Ce manque d’application fait que les grossistes, les restaurants et les détaillants hésitent à commander à grande échelle des produits recyclables qui rendraient le prix compétitif par rapport au plastique à usage unique, car les concurrents moins motivés par le changement sont avantagés par l’utilisation du plastique et du polystyrène sans représailles. Le gouvernement a promis d’appliquer la loi de 2021 à partir de 2023.

L’office du tourisme a mené des campagnes anti-détritus sur les plages de Sint Maarten mais approuve de mieux résoudre ce problème à la source. À son tour, lors de son dernier salon professionnel régional annuel de Saint-Martin (SMART), la SHTA a mis en avant des initiatives écologiques grâce à une « salle verte » située à un endroit stratégique, permettant un accès libre à tous les fournisseurs qui rendent l’économie touristique de Saint-Martin plus durable. _AF

Vous pouvez vous rendre sur le site www.stmaartenflavors.com ou envoyez un courriel à events@shta.com pour plus d’informations.

