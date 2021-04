Futsal / Tournoi découverte à Cul-de-Sac : la Juventus s’impose chez les U13, Flamingo en U15 !

La Ligue de Football de Saint-Martin a organisé durant les vacances de Pâques, un tournoi découverte mixte de Futsal sur le plateau sportif de Cul-de-Sac.

Marqué par un état d’esprit remarquable de la part des jeunes joueuses et joueurs comme des accompagnateurs, cet événement a été une incontestable réussite.

De très belles rencontres riches en émotions et buts ont rythmé ce tournoi découverte qui a tenu toutes ses promesses. Il convient de souligner le formidable comportement montré par tous les acteurs au terme de cette journée très intense sportivement.

Le Futsal est une discipline qui demande une très bonne condition physique, un jeu rapide ainsi qu’une excellente technique.

Du côté des résultats, on retiendra la victoire de la Juventus de Saint-Martin dans la catégorie U13 et du FC Flamingo chez les U15. Félicitations également à l’ensemble des jeunes joueuses et joueurs pour leur brillante prestation !

Les organisateurs tiennent à remercier aussi l’association COBRACED, qui est venue dans l’après-midi faire découvrir aux jeunes joueurs l’existence de la médiathèque mobile.

Encouragée par le succès de cette manifestation, la Ligue de Football de Saint-Martin compte bien organiser d’autres tournois dans un proche avenir, toujours dans le but de promouvoir le fair-play à travers la pratique de futsal, discipline en plein essor. _AF