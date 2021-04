Futsal : La Juventus remporte la 1ère coupe de Saint-Martin !

Un petit retour pour mettre à l’honneur la Juventus victorieuse de la 1ère coupe de Futsal de Saint-Martin organisée par la Ligue au terme d’une finale spectaculaire contre Junior Stars.

C’est donc au bout du suspense et de la prolongation que les coéquipiers de Vincent Rodriguez ont fini par l’emporter au cours d’une rencontre totalement folle.

Alors que la « Juve » menait rapidement trois à zéro, Junior Stars trouvait enfin la bonne formule et inscrivait la bagatelle de six buts consécutifs pour mener six buts à trois avant la mi-temps.

Dès la reprise, Yannick Belchasse et les siens continuaient sur leur lancée pour compter jusqu’à 5 buts d’avance au tableau d’affichage.

Mais la belle machine de Junior Stars va finir par s’enrayer. La Juventus va alors s’engouffrer dans la brèche et refaire petit à petit son retard pour finalement égaliser à 17 secondes du coup de sifflet final (9-9).

Il a donc fallu avoir recours à une prolongation de cinq minutes pour essayer de départager les deux formations. C’est finalement la Juventus de Saint-Martin qui va se montrer la plus réaliste en inscrivant un 10ème et dernier but synonyme de victoire.

Les supporters des « Blanc et Noir » venus en nombre à la Halle des Sports pouvaient laisser éclater leur joie. Oui, la Juventus de Saint-Martin est revenue du diable Vauvert ! _AF