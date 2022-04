Franc succès pour la première édition de la Fête de la Baleine

Dimanche dernier, la place du village de la Baie Orientale a mis à l’honneur les animaux marins en accueillant le public curieux d’en apprendre plus sur cette faune majestueuse, avec la baleine à bosse en tête.

En partenariat avec la Réserve Naturelle, les associations Megaptera, Mon École Ma Baleine, Sem’ Ta Route, le Sanctuaire Agoa, le Rotary Club et l’Office du Tourisme, Metimer a gagné le pari de rassembler autant les petits que les grands dans cette démarche d’informer la population sur la présence des baleines dans les eaux de Saint Martin mais surtout à la préservation de cette zone de reproduction saisonnière. Dès 14h, la foule rassemblée pour l’occasion est passée de stand en stand, avec de nombreux ateliers de découverte pour les enfants, fascinés par ces géants des mers, ainsi que des jeux ludiques afin de conscientiser les petits au triage et au recyclage des déchets. Le casque de réalité virtuelle qui vous immerge dans le récif corallien a été vivement apprécié, avec plus de 200 participants. La toile réalisée par l’artiste ESPA est d’une beauté proportionnelle à celle de l’animal en vedette. Apercevoir une baleine à bosse est une expérience unique dont Stéphane Mazurier (Scoobidoo) ne se lassera jamais. Seul whale watcher (observateur de baleine) formé officiellement en activité sur le territoire de Saint Martin, il souligne d’autant plus l’importance et l’urgence de former d’autres observateurs qui sauront respecter les règles en vigueur (à savoir maintenir une distance entre 100 et 300 mètres des baleines) et participer activement aux données de reconnaissance des mammifères marins. La première conférence organisée au théâtre de la chapelle était dédiée aux enfants et animée par Amandine de Mon École Ma Baleine. Devant une salle comble, elle a présenté la baleine à bosse aux enfants qui n’ont pas hésité à lever la main pour poser toutes leurs questions, sincèrement intéressés par le sujet. La seconde conférence, cette fois pour les adultes, a été conduite par Michel et Laurent de Megaptera, deux grands passionnés du sujet qui ont rapidement charmé leur audience. Un concours de dessin avait été lancé par Métimer, le « plus beau dessin » illustrera l’affiche de la prochaine édition de la Fête de la Baleine qui aura lieu en mai. C’est Margot qui remporte le 1er prix, suivie de près par Camille et Lucas. Les trois gagnants monteront bientôt à bord du Scoobidoo avec un accompagnateur pour une sortie en mer à observer les baleines. _Vx

