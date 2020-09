Foulées de la Rentrée : Rendez-vous ce dimanche 27 septembre pour la 19ème édition !

C’est ce dimanche 27 septembre que se tiendra la 19ème édition des Foulées de la Rentrée. Une édition qui innove cette année car en plus du traditionnel 5km course, il y aura un 5km marche, un 10 km course et un 2 km course ouvert aux plus jeunes.

Dans le contexte sanitaire actuel, les coureurs seront invités à porter leur masque sur la ligne de départ, l’enlever le temps de la course, puis ensuite ils devront le remettre dans la zone d’arrivée.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site sport-timing-caraïbes.com. La participation est de 5€ (la course de 2km ouverte aux plus jeunes est gratuite).

Le parcours sera le suivant:

5km marche et course: Départ Parking de Galisbay – Marina fort Louis – Front de mer – Boulevard de France – Giratoire du cimetière – Giratoire de l’office du tourisme – Rue du Président Kennedy – Low Town – Giratoire de Bellevue – Rue de Hollande – Giratoire d’Agrément, arrivée Parking de Galisbay

Même parcours pour le 10 km, à effectuer 2 fois.

Pour le 2km: départ Parking de Galisbay, direction port de Galisbay et retour

Pour tout renseignement : 06 90 75 16 85 ou 06 90 31 59 03. _AF